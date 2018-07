Zagueiro do Atlético de Madrid fará serviços comunitários após briga com namorada

O zagueiro francês Lucas Hernández, do Atlético de Madrid, e a sua ex-namorada foram condenados nesta segunda-feira pela Justiça da Espanha a prestarem 31 dias de serviços comunitários por uma briga entre eles, ocorrida no mês passado. Hernández, de 21 anos, também não poderá portar armas por um ano e também não poderá se aproximar e até mesmo se comunicar com a sua ex-namorada por seis meses.

Hernández, considerado um dos jovens mais promissores do elenco do Atlético de Madrid, foi detido pela polícia espanhola em 3 de fevereiro, na sua residência em Las Rozas, em Madri, acusado de ter se envolvido em uma briga com a sua então parceira.

Os promotores queriam uma pena de prisão de sete meses para Hernández, mas a decisão da Justiça acabou sendo por um pena consideravelmente mais leve. A ex-namorada do jogador francês também foi ordenada a cumprir serviços comunitários por 31 dias, além de ter sido proibida de portar armas por um ano.

Anteriormente, no seu depoimento, Hernández declarou que teve um desentendimento com sua namorada após retornar de um jantar com vários companheiros do Atlético de Madrid. Na sua versão, ela teria socado o seu carro e, quando ele tentou contê-la, sua namorada sofreu uma queda, o que a fez ser levada a um hospital para cuidar dos ferimentos sofridos.

Formado nas divisões de base do Atlético de Madrid, Hernández ganhou a sua primeira oportunidade entre os profissionais do clube em 2015. O zagueiro, de apenas 20 anos, é considerado um dos jogadores mais promissores do elenco à disposição do técnico Diego Simeone. Ele já disputou 14 partidas nesta temporada e também pode ser aproveitado na lateral esquerda.