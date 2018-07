Zagueiro do Atlético-PR exige vitória contra o Avaí Mesmo depois do empate com o Ceará, que tirou as chances do Atlético Paranaense garantir vaga na próxima edição da Copa Libertadores, o zagueiro Rafael Santos procurou demonstrar entusiasmo. Para ele, a equipe tem a obrigação de vencer o Avaí no próximo domingo para presentear a torcida.