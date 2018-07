Zagueiro do Borussia Dortmund passa por cirurgia após explosões

As explosões próximas ao ônibus do Borussia Dortmund deixaram o zagueiro Marc Bartra ferido. Devido ao incidente, o jogador sofreu uma fratura no pulso direito e está passando por operação. A confirmação foi dada por Sascha Fligge, diretor de imprensa do clube.

Pouco após o acontecimento, o pai de Bartra já falava sobre o ferimento. "Desconhecemos o alcance das feridas. Parece que é alguma coisa em seu braço. Mas não sabemos se foi dos vidros que se quebraram e o atingiram. Estamos esperando mais informações", disse à Agência EFE.

Borussia Dortmund e Monaco se enfrentariam na tarde desta terça-feira, em confronto válido pela ida das quartas de final da Liga dos Campeões. Por volta das 14h (de Brasília), quando o ônibus do time deixava o hotel, três explosões aconteceram e atingiram as rodas traseiras do veículo, de acordo com fontes policiais.

Por conta do episódio, a partida foi transferida para esta quarta-feira, às 13h45 (horário de Brasília), no Signal Iduna Park, em Dortmund.