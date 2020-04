Em treinos leves, zagueiro do Borussia Dortmund sofre lesão no ligamento do joelho

O zagueiro Dan-Axel Zagadou sofreu lesão no ligamento do joelho esquerdo durante treinamento do Borussia Dortmund. O clube retomou as atividades recentemente, em meio à pandemia do coronavírus, e revelou nesta quarta-feira a contusão do jogador. O Dortmund, porém, apenas disse que Zagadou machucou o ligamento colateral lateral durante atividade, sem revelar maiores detalhes, como a gravidade e o modo como ocorreu a contusão.

LEIA TAMBÉM > Alemanha adia reunião para discutir retomada do campeonato

"Nas próximas semanas, o jogador francês trabalhará intensamente com os profissionais de reabilitação do clube, em uma tentativa de retornar ao condicionamento físico e, desde que a pandemia do coronavírus permita, ajudar sua equipe no restante da temporada", informou Dortmund em comunicado oficial.

Embora os clubes alemães tenham retomado os treinamentos, os jogadores têm trabalhado em pequenos grupos, com atividades bem diferentes das que eram realizadas antes da pandemia. A prioridade das equipes é fazer trabalhos que não exponham os atletas a contatos muito próximos. Ainda assim, Zagadou sofreu grave lesão.

Os trabalhos costumam ser realizados em quartetos e com o vestiário fechado, além de haver conversas contínuas com médicos. Mas a retomada dos jogos parece distante. O Campeonato Alemão está suspenso desde 13 de março. O país tem taxa de mortalidade baixa da covid-19 se comparado aos países da Europa.

Zagadou era reserva no Dortmund no início da temporada, mas conquistou a titularidade em novembro. Ele participou dos dois jogos em que o clube alemão foi eliminado pelo Paris Saint-Germain com um placar agregado de 3 a 2 nas oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa.