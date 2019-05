Zagueiro do Botafogo diz não se assustar com o Palmeiras: 'Não é invencível'

O zagueiro Joel Carli demonstrou otimismo, nesta quinta-feira, para o confronto do Botafogo, sábado, em Brasília, diante do Palmeiras, o líder do Campeonato Brasileiro. "Não temos o que mudar. Lógico que é preciso ajustar detalhes, mas temos de impor nosso estilo de jogo. O Palmeiras não é invencível", disse o jogador, em entrevista coletiva.

Suspenso, o argentino não estará em campo no sábado, mas o zagueiro sabe o que o time precisa fazer diante do melhor time da competição nacional. "O ideal seria ter a posse de bola e conseguir um pouco mais de profundidade, de finalizações. O futebol está muito equilibrado."

Carli destacou a importância da vitória diante do Sol de América, por 1 a 0, pela segunda fase da Copa Sul-Americana, na quarta-feira. "Trata-se de uma competição internacional. Foi um resultado muito importante para a sequência dos jogos. Dá confiança para o grupo."

O zagueiro reclamou da semana pesada para o elenco, que jogou no fim de semana em Goiânia, viajou para o Paraguai e terá de encarar o Palmeiras em Brasília. "Chegamos às cinco da manhã e já estamos aqui para iniciar a recuperação."

O Botafogo é o sétimo colocado no Brasileiro, com nove pontos, mesma pontuação que Internacional e Goiás. O Palmeiras, com 13, é o líder, seguido pelo Atlético-MG, com um ponto a menos.