Zagueiro do City reforça Bélgica após 2 meses afastado Vincent Kompany, zagueiro do Manchester City, voltará a defender a seleção da Bélgica depois de ficar dois meses afastado por causa de uma lesão. Ele irá jogar com a camisa do seu país diante da Macedônia, nesta terça-feira, pelas Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2014.