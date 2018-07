Zagueiro do Figueirense é punido com um ano de suspensão por doping

O zagueiro Marquinhos, do Figueirense, foi punido com um ano de suspensão pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por te sido pego no exame antidoping. Ainda existe a possibilidade de recurso para diminuir a pena.

Como o contrato com o time catarinense se encerra no fim de dezembro, o jogador corre o risco de não ter o respaldo do clube. O mais provável é que ele não tenha o contrato renovado.

O defensor foi pego no exame ainda no ano passado, no dia 6 de novembro. Na ocasião, após partida contra a Chapecoense, foram encontradas três substâncias consideradas esteroides anabolizantes: androsterone, 19-norandrosterone e pregnanediol.

Marquinhos solicitou uma contra prova, mas outra vez o resultado deu positivo para as substâncias proibidas. Com isso, ele ficou suspenso por 30 dias e depois foi liberado para jogar normalmente até que o julgamento fosse realizado.