Zagueiro do Flamengo espera parar Ronaldo

"É um grande sonho marcar o Ronaldo. Caso ele jogue, espero sair com a vantagem. O apelido dele não é fenômeno a toa. Temos que estar ligado sempre, pois é sempre difícil parar ele", garantiu o zagueiro, preocupado com o duelo particular contra Ronaldo.

Apesar de enaltecer o atacante, Welinton disse que o Corinthians tem outros jogadores perigosos, o que pode dificultar ainda mais o sistema defensivo do Flamengo. "É bom lembrar que o Corinthians não tem só o Ronaldo. Tem o Dentinho, Iarley, Bruno César, outros jogadores de qualidade", completou o zagueiro.