Zagueiro do Flamengo quer parar melhor ataque do Campeonato Carioca

RIO - De um lado, o melhor ataque do Campeonato Carioca, do Vasco, com 11 gols em três rodadas. Do outro, uma das melhores defesas da competição, do Flamengo, que só foi vazada uma vez. O clássico desta quinta-feira, no Engenhão, promete equilíbrio em pelo menos uma das metades do campo.

Renato Santos, que compõe a defesa do Flamengo ao lado do chileno Gonzalez, destaca que o time precisa todo trabalhar defensivamente para parar o Vasco. "Eles vivem um bom momento e estão fazendo gols. Temos de nos preocupar com todos os jogadores, não só os atacantes. A quantidade baixa de gols se deve ao pessoal da frente, do meio, que vem nos ajudando. Desde o Hernane até o Felipe", comentou o jogador.

O zagueiro, porém, minimizou o confronto contra o Vasco. Para Renato Santos, a partida desta quinta-feira é quase um jogo comum. "Clássico é sempre importante, mas o jogo que passou também foi e os próximos também serão. Levo todos os jogos como se fossem clássicos. Todos são importantes, são três pontos. A diferença do clássico é a torcida. Eles querem vencer muito e nós também. Quando ganha fica com o ego elevado e não vira chacota".

O Flamengo é o segundo colocado do Grupo B da Taça Guanabara, com sete pontos, ficando atrás do Fluminense no saldo de gols (quatro a três). Já o Vasco lidera do Grupo A, com nove pontos, sendo o único time com 100% de aproveitamento após três rodadas do estadual.