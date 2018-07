Zagueiro do Flamengo será denunciado por crítica à arbitragem Vasco e Flamengo fizeram uma partida marcada por lances ríspidos e que rendeu uma dezena de cartões amarelos, no domingo, em uma das semifinais do Campeonato Carioca. Mas, apesar de nenhum jogador ter sido expulso, pelo menos um deles poderá levar um gancho. Nesta segunda-feira, a procuradoria do Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro (TJD-RJ) anunciou que irá denunciar o zagueiro Wallace, do Flamengo.