Zagueiro do Fluminense aposta em luta acirrada pelo título brasileiro

O Cruzeiro abriu cinco pontos de vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro para o segundo colocado após a disputa de apenas 12 rodadas, mas Gum aposta que a disputa pelo título nacional será mais acirrada do que a classificação indica neste momento. O zagueiro avaliou que a briga vai envolver quatro clubes até as rodadas finais e espera que o Fluminense, atualmente em terceiro lugar, evolua para também ter chances de ser campeão nacional.

"Junto com o Fluminense existem mais outras equipes com condições de estar brigando pelas primeiras posições. Esperamos que até o fim umas quatro equipes vão estar brigando lá em cima. Temos consciência que o Cruzeiro está bem, e nós também estamos bem, mas temos que crescer mais na competição", disse.

Após ser derrotado pelo Criciúma (3 a 2) na volta do Campeonato Brasileiro após a Copa do Mundo, o Fluminense se recuperou com vitórias sobre Santos (1 a 0) e Atlético Paranaense (3 a 0) em que não teve a defesa vazada. Para Gum, o entendimento com o recém-contratado Henrique é uma das razões para o bom momento defensivo do time.

"O Henrique é um jogador que tem experiência, qualidade e se posiciona muito bem. Quando isso acontece, com um jogador experiente (o entrosamento) fica mais rápido, mais fácil e com isso quem tem a ganhar é o Fluminense. Vinha jogando o Elivélton, o Fabrício entrou bem e depois o próprio Marlon, que também deu conta do recado. Isso demonstra que a defesa está bem, com jogadores de qualidade, e todos que estão entrando estão correspondendo bem. Com a sequência dos jogos, a tendência é melhorar", disse.