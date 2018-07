Zagueiro do Fluminense pede reforços para o Brasileirão A diretoria do Fluminense pretende reforçar o time para a disputa do Campeonato Brasileiro. O zagueiro Gum considerou normal a busca por novos atletas depois de o clube fracassar no Campeonato Carioca e na Copa Libertadores. "Os dirigentes estão pensando no melhor para a equipe e querem reforçar o elenco porque ficamos carentes na posição", disse o defensor, saindo em defesa dos dirigentes.