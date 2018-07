Zagueiro do Grêmio admite temer ataque do Cruzeiro O duelo entre as duas melhores equipes do segundo turno do Campeonato Brasileiro já mobiliza o Grêmio. O zagueiro Paulão sabe que a equipe precisa ser ofensiva para derrotar o Cruzeiro, domingo, no Estádio Olímpico, mas ressaltou que a equipe terá que ter cuidado com o veloz ataque do time mineiro.