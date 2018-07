Zagueiro do Grêmio, Bressan sugere dar a bola ao adversário para furar retrancas

Tem sido cada vez mais complicado para equipes de melhor qualidade técnica enfrentar times inferiores, que vão para as partidas fechadas na defesa. Para superar esses bloqueios, o zagueiro Bressan, do Grêmio, deu uma sugestão tão simples quanto original, nesta quinta-feira, em entrevista coletiva. "Dá a bola para eles, para que tenham que sair um pouco".

A intenção, segundo o defensor, seria retomar a posse de bola rapidamente no campo de ataque e pegar desarrumado o sistema defensivo adversário. "Em uma roubada de bola no campo adversário, fica mais próximo do gol do que atuando quando constrói a jogada".

O Grêmio tem enfrentado algumas retrancas no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil e na Copa Libertadores, principalmente quando joga em casa. Apesar da sugestão, nada nesse sentido está sendo combinado com o técnico Renato Gaúcho. "Quem vai dizer é o Renato, ele sabe muito bem sobre isso", desconversou Bressan.

As estratégias defensivas foram comentadas quando o assunto foi a Copa do Mundo da Rússia, que tem reservado algumas surpresas. Seleções como Rússia e Suécia jogaram bem armadas na defesa para chegar às quartas de final.

"Tu vês o quanto as equipes conseguem ganhar de equipes com mais qualidade, sabendo se defender organizadas. A gente vê seleções com linha de cinco, que é difícil de conseguir transpor. Como a gente gosta do toque de bola, serve de lição. Destruir é mais fácil que construir. A gente vai aprendendo também com estas equipes, são situações que podemos usar na frente, por que não?", indagou Bressan.

A defesa do Grêmio é a menos vazada do Brasileirão - a equipe está na quinta posição, com 20 pontos. Sofreu apenas cinco gols. A pior é a do Vitória, com 23 - os baianos estão na 16.ª colocação, a primeira fora da zona de rebaixamento, com 12 pontos.

Nesta quinta-feira, o time tricolor gaúcho realizou um jogo-treino contra o Sindicato dos Atletas do Rio Grande do Sul. No primeiro tempo, com o time considerado titular, vitória por 1 a 0. Na segunda etapa, com os reservas, 8 a 0. Final: 9 a 0.

O Grêmio ainda treina nesta sexta-feira e sábado antes do amistoso contra o Corinthians neste domingo, às 11 horas, na Arena Corinthians, em São Paulo. Pelo Brasileirão, volta a campo no próximo dia 18, às 21h45, na Arena Grêmio, em Porto Alegre, diante do Atlético Mineiro, pela 13.ª rodada.