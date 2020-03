Zagueiro do Hannover, da Alemanha, é confirmado com coronavírus

O zagueiro Timo Hubers, do Hannover 96, foi diagnosticado com o novo coronavírus. O time da segunda divisão do Campeonato Alemão confirmou a informação da contaminação do atleta de 23 anos por meio de suas redes sociais. É o primeiro caso de jogador infectado no futebol europeu.

O clube informou que o atleta não teve contato com os companheiros desde o último sábado (7), quando teria sido contaminado ao participar de um evento em Hildesheim. Mesmo assim, todos os jogadores serão submetidos a exames.

"Timo se comportou de maneira absolutamente exemplar. Ele não demonstrou nenhum sintoma até agora. Quando descobriu que uma pessoa que estava com ele no evento havia testado positivo, ele relatou diretamente ao médico e ficou temporariamente em quarentena em casa”, afirmou o diretor do Hannover, Gerhard Zuber.

Hübers não vai participar da partida diante do Dynamo Dresden, que ocorrerá no próximo domingo, às 13h30. Ele está afastado por tempo indeterminado. Todos os treinamentos da equipe são fechados à presença do público. As entrevistas também foram canceladas.

As partidas da 26ª rodada do Campeonato Alemão serão disputadas com portões fechados. Cinco estados alemães já proibiram eventos públicos com mais de mil pessoas, o que afetaria também as partidas de futebol. Ainda não existe uma definição clara para todas as competições esportivas na Alemanha. O Bayern de Munique lidera a primeira divisão alemã com quatro pontos de vantagem para o Borussia Dortmund (55 a 51).