Zagueiro do Lanús morre em acidente automobilístico

O zagueiro argentino Diego Barisone, do Lanús, morreu nesta terça-feira em um acidente automobilístico ocorrido em uma estrada que liga as cidades de Santa Fe e Rosario, quando se dirigia a um treino do time que fica na Grande Buenos Aires.

A morte do jogador de apenas 26 anos de idade foi lamentada nesta manhã pelo clube, que trouxe a informação de que ele faleceu no fim da última madrugada, depois que o carro que dirigia se chocou contra a traseira de um caminhão. Não havia acompanhantes no veículo, segundo confirmaram fontes policiais.

O acidente ocorreu por volta das 5h30 (no horário local) e colocou fim à vida do jogador que estava defendendo o Lanús desde janeiro, após ter vestido as camisas do Unión de Santa Fe e do Argentinos Juniors.

"O Lanús lamenta a perda de Diego Barisone, jogador de nossa instituição. Condolências à sua família neste momento de dor", afirmou o clube, por meio de sua conta oficial no Twitter, rede social na qual também informou que todas as suas sedes ficarão fechadas nesta terça em sinal de luto pela morte do defensor.

No último domingo, Barisone atuou como titular na derrota por 1 a 0 para o Defensa y Justicia, pela 18ª rodada do Campeonato Argentino, na qual o Lanús ocupa atualmente a décima posição, com 27 pontos. Após a tragédia, a polícia agora apura as causas do acidente que vitimou o atleta.