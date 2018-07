Zagueiro do Liverpool fica fora de pré-lista croata para Euro

O técnico Ante Cacic anunciou nesta segunda-feira a lista com 27 nomes pré-convocados para representar a Croácia na Eurocopa deste ano, na França. O principal destaque ficou por conta de uma ausência. O zagueiro Dejan Lovren, do Liverpool, foi preterido após uma série de desentendimentos com o treinador.

Lovren ficou no banco e não foi utilizado por Cacic no amistoso com a Hungria em março. O jogador teria se negado a participar do aquecimento com os outros reservas e foi criticado pelo treinador. "Ele deu um passo para trás, ficou mais longe da seleção", chegou a dizer o comandante croata na época.

Mas Lovren seguiu batendo de frente com Cacic e deu um ultimato. "Eu não vou me desculpar. Ou eu viajo para a França como titular, ou eu não vou", disparou. Sua ausência na pré-convocação deixou claro a decisão de seu treinador.

O desfalque de Lovren significa, para a Croácia, a perda de um zagueiro que atuou em 37 partidas com a camisa do Liverpool na última temporada, sendo 35 como titular. O jogador, aliás, foi contratado por 20 milhões de euros pelo clube inglês há duas temporadas junto ao Southampton.

Se não contará com Lovren, a convocação croata tem outros nomes importantes do futebol europeu, casos dos meio-campistas Luka Modric e Mateo Kovacic, do Real Madrid, Ivan Rakitic, do Barcelona, Ivan Perisic e Marcelo Brozovic, da Inter de Milão, além do atacante Mario Mandzukic, da Juventus.

Até o fim do mês, Cacic deverá reduzir a lista para os 23 nomes que vão para a França. A Croácia está no Grupo D da Eurocopa ao lado de República Checa, Espanha e Turquia. A estreia será no dia 12 de junho diante da Turquia, em Paris.

CONFIRA A LISTA DE PRÉ-CONVOCADOS DA CROÁCIA

Goleiros: Danijel Subacic (Monaco), Lovre Kalinic (Hajduk Split-CRO), Ivan Vargic (Rijeka-CRO), Dominik Livakovic (Zagreb).

Defensores: Tin Jedvaj (Bayer Leverkusen), Darijo Srna (Shakhtar Donetsk), Sime Vrsaljko (Sassuolo-ITA), Gordon Schildenfeld (Dínamo Zagreb), Vedran Corluka (Lokomotiv Moscou), Domagoj Vida (Dínamo de Kiev), Duje Caleta-Car (Red Bull Salzburg-AUT), Ivan Strinic (Napoli).

Meio-campistas: Marko Rog (Dínamo Zagreb), Mateo Kovacic (Real Madrid), Luka Modric (Real Madrid), Marcelo Brozovic (Inter de Milão), Ivan Rakitic (Barcelona), Milan Badelj (Fiorentina), Domagoj Antolic (Dínamo Zagreb), Ante Coric (Dínamo Zagreb), Ivan Perisic (Inter de Milão), Alen Halilovic (Sporting Gijón-ESP).

Atacantes: Marko Pjaca (Dínamo Zagreb), Mario Mandukic (Juventus), Nikola Kalinic (Fiorentina), Duje Cop (Málaga), Andrej Kramaric (Hoffenheim).