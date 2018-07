Zagueiro do Manchester City é suspenso por 4 jogos A Federação Inglesa de Futebol (FA) anunciou nesta terça-feira que negou recurso ao zagueiro Vincent Kompany, do Manchester City. Assim, o belga recebeu uma suspensão de quatro jogos por conta da sua expulsão no clássico contra o Manchester United, no domingo. O jogador começa a cumprir a pena imediatamente.