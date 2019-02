Zagueiro do Nantes usa camisa 9 durante vitória em homenagem a Emiliano Sala

O Nantes entrou em campo neste sábado pela Copa da França e conseguiu se classificar para as oitavas final da competição ao bater o Entente, da terceira divisão nacional, por 1 a 0. Porém, o duelo ficou marcado pelo gesto do zagueiro Nicolas Pallois, que abandonou o número 4 e utilizou o 9, em homenagem a Emiliano Sala, então seu melhor amigo e companheiro de equipe.

Sala está desaparecido desde o dia 21 de janeiro, quando fazia um voo de Nantes, na França, para Cardiff, na Inglaterra, onde assinaria com a equipe da cidade para a disputa do Campeonato Inglês. No entanto, a aeronave particular que levava o argentino sumiu enquanto sobrevoava o Canal da Mancha. Pallois, então melhor amigo de Sala, foi quem o levou até o aeroporto para o embarque.

A relação entre Pallois e Sala era antiga, já que os dois jogaram juntos no Bordeux, também da França. Dentre todas as homenagens que marcaram o duelo deste sábado, a do zagueiro foi a mais significativa, que contou ainda com uma boa atuação do defensor. O único gol da equipe e da partida foi marcado por Coulibaly, aos 28 minutos do segundo tempo.

O próximo compromisso do Nantes é justamente pelas oitavas de final da Copa da França, na próxima terça-feira, diante do Toulouse.