Zagueiro do Palmeiras é denunciado por pisão em jogador adversário

O técnico Dorival Júnior poderá perder o jovem zagueiro Nathan nas próximas partidas do Palmeiras no Brasileirão. O defensor corre o risco de ser suspenso por até 12 jogos por causa de um pisão no lateral Marcos, do Figueirense, na partida disputada no dia 28 de setembro, no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis.

Nesta terça-feira, o jogador de 19 anos foi denunciado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por causa do pisão. Ele foi enquadrado no artigo 254-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva: "praticar agressão física na partida". A punição prevista neste artigo é de suspensão de quatro a 12 jogos.

Na partida disputada em Santa Catarina, Nathan deu um pisão em Marcos nos minutos finais da partida, quando o time da casa já havia virado o jogo, para 3 a 1, após sair atrás no placar. Ele recebeu o cartão vermelho direto. O julgamento está marcado para as 13h30 desta quinta-feira.