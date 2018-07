Zagueiro do Palmeiras viaja à Alemanha para fazer molde de chuteiras

O zagueiro Yerry Mina, do Palmeiras, está em um compromisso internacional desde o último fim de semana. Liberado pelo clube, o defensor colombiano viajou à Alemanha para visitar a sede da Adidas, fornecedora de material esportivo do clube, e confeccionar um modelo de chuteiras sob medida após ter enfrentado problemas de conforto com calçados.

Com 1m95m, o zagueiro reclamava de ter pés largos e de considerar difícil que algum modelo se adequasse às suas características. Por isso, ele quis viajar para fazer um novo molde. Mina atualmente se recupera de fratura no pé esquerdo sofrida no dia 9 de agosto, durante jogo da Copa Libertadores, e deve voltar a jogar apenas em novembro. Na última semana o colombiano foi ao gramado, caminhou e avançou estágios na recuperação.

Nesta segunda-feira o jogador publicou imagens nas redes sociais durante visita à sede da marca. Mina deve voltar ao Brasil nos próximos dias e se reapresentar ao clube. O Palmeiras ganhou folga nesta segunda-feira depois de ter vencido o Fluminense por 1 a 0, no Rio, pelo Campeonato Brasileiro. O elenco retoma os trabalhos na tarde de terça.