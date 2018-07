Zagueiro do 'Santos B' quer aproveitar chance com Dorival Junior

Desde que criou o time B, o Santos estipulou um novo degrau entre a base e os profissionais. No fim de semana, mais um garoto vindo da equipe de aspirantes estreou na equipe de cima: o zagueiro Lucas Veríssimo, de 21 anos, que atuou como titular no empate em 2 a 2 com o Bahia, sábado, em partida amistosa.

Após estourar a idade para o sub-20 no fim do ano passado, Lucas começou 2016 no Santos B mas rapidamente foi chamado por Dorival Júnior, que só tem três zagueiros no elenco principal.

"Eu estava treinando com o Santos B e recebi a notícia na quarta-feira que o professor Dorival queria que eu treinasse com o time de cima. Fiquei feliz só de poder trabalhar com o elenco principal. Quando soube que iniciaria a partida contra o Bahia fiquei ainda mais contente. Graças a Deus pude realizar um sonho que tenho há anos", comentou o garoto.

Agora ele quer mais chances na equipe de cima para poder se firmar no clube. "Preciso continuar trabalhando firme para continuar com o grupo. Estou confiante e tenho muita vontade de evoluir cada vez mais. Acredito que posso aprender com o elenco. Se eu tiver oportunidade de jogar, entrarei em campo e darei o meu melhor", prometeu.