Zagueiro do Santos, Gustavo Henrique opera o joelho em São Paulo

Titular do Santos na boa campanha do clube no Campeonato Brasileiro, o zagueiro Gustavo Henrique foi submetido na manhã desta quinta-feira a uma intervenção cirúrgica para reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. A operação no Hospital do Coração (Hcor), em São Paulo.

De acordo com o Santos, a cirurgia foi realizado pelo médico Rene Abdala e teve acompanhamento do médico do clube, Maurício Zenaide. O Santos não especificou se o procedimento foi bem sucedido, informando apenas que o zagueiro deve receber alta nessa sexta-feira (7) e já iniciar o trabalho de fisioterapia no próprio clube.

Gustavo Henrique chegou a ficar um ano afastado do futebol depois de um problema semelhante, mas no joelho direito. Após um lento retorno, ele reconquistou a titularidade de vez em 2016 e vivia boa fase neste Brasileirão. O defensor se machucou no último dia 24, em duelo contra o Sport, no qual deveria cumprir suspensão. Entrou em campo depois de o Santos conseguir um efeito suspensivo.

O Santos volta a campo no sábado, quando faz um amistoso contra o Benfica, na Vila Belmiro, para comemorar os 100 anos do estádio. Desde a lesão de Gustavo Henrique, David Braz se tornou o titular no time do técnico Dorival Júnior.