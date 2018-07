Zagueiro do Santos, Gustavo Henrique passa por novo procedimento no joelho

O zagueiro Gustavo Henrique foi submetido a uma vídeo artroscopia nesta quinta-feira, em Santos, para avaliar condições das estruturas intra-articulares do atleta. Havia a possibilidade de ser necessário um novo enxerto do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo do jogador santista, contundido ainda no ano passado.

De acordo com a assessoria de imprensa do clube santista, o procedimento foi realizado com sucesso e não revelou qualquer anormalidade no neoligamento e demais articulações no joelho esquerdo.

Gustavo Henrique está afastado desde outubro do ano passado, quando realizou uma cirurgia para corrigir um rompimento do ligamento cruzado anterior. Ele vinha se queixando de um leve desconforto nas últimas semanas, mas os exames de imagem foram inconclusivos.

Justamente por causa de ainda estar se recuperando da lesão, o jogador não tinha viajado com a delegação para Bogotá, onde o time empatou com o Independiente Santa Fe (0 a 0), pela terceira rodada do Grupo 2 da Copa Libertadores, nesta quarta-feira, no estádio El Campín.

A delegação do Santos deve desembarcar no Brasil por volta das 22h30 desta quinta-feira. A próxima partida da equipe será novamente contra o Santa Fe, no próximo dia 4 de maio, na abertura do returno da Libertadores. O jogo está marcado para a Vila Belmiro, às 21h45.