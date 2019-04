Zagueiro do São Paulo, Arboleda é assaltado no Guarujá

Um dos principais jogadores do São Paulo na atualidade, o zagueiro Arboleda passou por um susto neste domingo. Após a vitória por 2 a 0 sobre o Botafogo, neste sábado, pela abertura do Brasileirão 2019, o equatoriano foi assaltado na cidade do Guarujá após almoçar.

Arboleda deixava um restaurante na cidade litorânea quando foi abordado por bandidos armados na tarde deste domingo. De acordo com reportagem da ESPN, a 5ª Cia. da Polícia Militar da Praia da Enseada confirmou o assalto. A Polícia Civíl, por outro lado, não divulgou mais informações, mas confirmou que o jogador optou por não prestar boletim de ocorrência.

Os criminosos levaram uma corrente de ouro que estava com o zagueiro. Até o momento, ninguém foi identificado ou preso.

O elenco do São Paulo se reapresenta no CT da Barra Funda nesta segunda-feira, quando começa a preparação para o jogo contra o Goiás, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, na quarta-feira. A partida será disputada no estádio Serra Dourada, em Goiânia.