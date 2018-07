Zagueiro do São Paulo, Arboleda sofre acidente de carro na madrugada

O zagueiro do São Paulo, Robert Arboleda, se envolveu em um acidente de carro por volta das 3h da madrugada de domingo para segunda-feira. Segundo informações divulgadas pelo SBT, o carro onde estava o jogador capotou e bateu em uma árvore. O veículo era dirigido por outra pessoa. O jogador, segundo informações, passa bem.

Arboleda estava no carro com outro homem e duas mulheres. O acidente ocorreu na Rua Professor Atílio Innocenti, na Vila Olímpia. Uma mulher, não identificada, foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros com trauma na face e encaminhada ao Hospital Santa Paula.

O defensor não participou da vitória do São Paulo sobre o Cruzeiro por 2 a 0, no domingo, em Belo Horizonte, pois estava suspenso pelo terceiro cartão amarelo. A assessoria de imprensa do São Paulo ainda apura informações e não confirma o estado de saúde do jogador.