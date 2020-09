Zagueiro do São Paulo, Diego Costa se diz pronto para estrear na Libertadores

Uma das apostas recentes do técnico Fernando Diniz, o jovem zagueiro Diego Costa garantiu nesta terça-feira que está pronto para fazer sua estreia na Copa Libertadores. Na quinta, o São Paulo voltará ao torneio continental diante do River Plate, da Argentina, no estádio do Morumbi, pela terceira rodada do Grupo D.

"Estou mais experiente e com ritmo de jogo com esta sequência que recebi no time, e sinto que estou preparado para entrar na Libertadores ou em qualquer outro campeonato", afirmou o defensor de apenas 21 anos.

Leia Também Confira onde assistir aos jogos dos clubes brasileiros na retomada da Libertadores

Costa vem recebendo seguidas oportunidades de Diniz nos jogos do Brasileirão. O zagueiro ganhou chance e foi aprovado no início da competição, depois que o São Paulo sofreu a dura eliminação nas quartas de final do Paulistão, diante do Mirassol. Insatisfeito com a queda precoce, Diniz passou a fazer mudanças no setor. E escalou Costa ao lado de Léo, deixando os experientes Bruno Alves e Arboleda no banco de reservas.

Mesmo preparado, Diego Costa admite que o São Paulo terá uma missão difícil pela frente, diante dos atuais vice-campeões da Libertadores. "O River tem uma grande equipe, mas estamos prontos. Vamos entrar e fazer nosso trabalho", declarou o jogador, já pensando também na rodada seguinte.

Na semana que vem, o São Paulo vai duelar com a LDU, do Equador, em Quito, na terça-feira, dia 22. "Teremos essas duas semanas sem Campeonato Brasileiro, então vamos focar na Libertadores. É muito importante que a gente ganhe esses dois jogos. Tem um peso maior, então entraremos mais concentrados para buscar duas grandes vitórias", projetou Diego Costa.