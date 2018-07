Zagueiro do São Paulo é submetido a cirurgia no joelho direito

O zagueiro Breno, do São Paulo, foi submetido nesta quinta-feira a uma cirurgia para tratar uma lesão do menisco lateral do joelho direito. O procedimento de artroscopia foi bem sucedido segundo o clube e após deixar o hospital o defensor vai iniciar o trabalho de fisioterapia para poder retornar aos gramados. O São Paulo não estipulou o prazo para retornar.

Breno não atua desde a vitória sobre o Vasco por 3 a 0, no Morumbi, no dia 23 de setembro, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, ainda sob o comando do técnico Juan Carlos Osorio. Desde então, o zagueiro lutava para se recuperar de uma tendinite que o impedia de treinar com o restante do grupo e não conseguiu mais participar das partidas.

Formado no clube, Breno retornou neste ano após atuar quatro anos na Alemanha, onde teve de cumprir pena na prisão por ter ateado fogo à própria casa. A reestreia dele foi em agosto, contra o Corinthians, quando passou a ser utilizado como primeiro volante. Em seis jogos pelo São Paulo no ano Breno foi titular em cinco e marcou um gol, contra o Avaí.