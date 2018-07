Zagueiro do Schalke inicia tratamento no São Paulo

Titular do Schalke 04, o zagueiro Felipe Santana é pouco conhecido no Brasil, mas faz relativo sucesso na Europa. E o São Paulo, interessado num bom relacionamento com o jogador, abriu as portas do Reffis para que o defensor de 28 anos se trate de um estiramento no músculo adutor da coxa esquerda.

Felipe se machucou no clássico entre o Schalke e o Bayern de Munique, há uma semana, em choque com o ex-companheiro Robert Lewandowski, e iniciou o tratamento na Barra Funda nesta sexta-feira.

"Na Alemanha todos falam bem do Reffis. O Diego (hoje no Fenerbahce) também tratou aqui e sempre ouvi coisas boas. Conversei com muitas pessoas e fiz a escolha certa. Me acolheram super bem e só posso agradecer ao São Paulo", afirmou o defensor, que jogou no Figueirense e está na Alemanha desde 2008. Antes do Schalke, jogou no Borussa Dortmund.

"A jogada foi justamente contra um ex-companheiro meu, o Robert Lewandowski. Foi um acidente, mas felizmente estou em boas mãos e espero voltar bem. Foi a minha primeira lesão muscular e, por isso, nunca tinha sentido nenhuma dor parecida com essa", completou.