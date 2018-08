Zagueiro do tricampeonato faz visita e elogia defesa do São Paulo

Tricampeão brasileiro pelo São Paulo, entre 2006 e 2008, o ex-zagueiro André Dias visitou a delegação tricolor nesta quarta-feira, em Curitiba, no hotel em que a equipe está concentrada para o duelo de logo mais, com Paraná, às 19h30, no Durival Britto, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador fez elogios ao sistema defensivo do líder do torneio.

"Todo time forte começa pela defesa. E o São Paulo reencontrou isso, como foi na nossa época do tricampeonato. Ter um sistema defensivo assim faz a diferença", avaliou o ex-jogador, que se aposentou em 2014, pela Lazio-ITA.

No título de 2007, por exemplo, ao lado de Breno, hoje no Vasco, e Miranda, que disputou a Copa do Mundo da Rússia como titular da seleção brasileira, ajudou a equipe treinada por Muricy Ramalho a sofrer apenas 19 gols em 38 rodadas. Para se ter uma ideia, a equipe de Diego Aguirre já levou 16 em 19 jogos.

"O São Paulo se reencontrou, a torcida está feliz e o time tem um espírito de grupo muito bacana. Espero que a equipe continue assim e que o torcedor possa festejar no futuro", concluiu André Dias.