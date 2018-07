Zagueiro do Vasco convoca torcida para clássico Às vésperas da final da Taça Rio, o Vasco conta com sua torcida para fazer a diferença no clássico com o Flamengo, domingo, no Engenhão. Neste sábado, o zagueiro Anderson Martins cobrou o apoio das arquibancadas para incentivar o time em busca do título do segundo turno, que dá vaga para a grande decisão do Campeonato Carioca.