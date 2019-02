Zagueiro do Vasco vai ao IML reconhecer corpo de primo morto em incêndio

O zagueiro Werley, do Vasco, foi o primeiro familiar a comparecer ao Instituto Médico Legal (IML) do Rio de Janeiro para reconhecer o corpo das vítimas do incêndio desta sexta-feira no alojamento das categorias de base do Flamengo. O primo do defensor, Pablo Henrique, tinha 14 anos e está entre as dez vítimas fatais.

Werley chegou ao IML por volta das 18h40 e permaneceu cerca de uma hora. O zagueiro deixou o local emocionado e não quis dar entrevistas. O defensor era inclusive o agente do garoto e exemplo profissional. Pablo Henrique também sonhava em ser zagueiro e estava no Flamengo desde o ano passado.

A vítima era natural de Oliveira, no interior de Minas Gerais. Em entrevista coletiva pela manhã, o presidente do Vasco, Alexandre Campello, disse que o clube vai oferecer auxílio tanto a Werley como à família do garoto, que agora fará o transporte do corpo até sua cidade.

Além do parentesco, Werley era também o único parente de Pablo Henrique que morava no Rio de Janeiro. O zagueiro era, inclusive, o responsável legal pelo menor de idade.