Zagueiro leva multa e suspensão por fazer gesto de degola

O zagueiro Papy Djilobodji, do Werder Bremen, levou multa de 15 mil euros e foi suspenso por dois jogos nesta quarta-feira por causa de um gesto considerado ofensivo a um rival, durante jogo do Werder contra o Mainz, em rodada do Campeonato Alemão.

Djilobodji, cedido pelo Chelsea por empréstimo ao Werder, fez um gesto que simulava "degola" ao levar o dedão da mão direita ao pescoço. Era uma resposta do jogador ao meia Pablo De Blasis, após sofrer uma entrada dura no meio-campo. A partida foi disputada no sábado e terminou em empate de 1 a 1.

O gesto passou em branco durante o jogo porque a arbitragem não constatou a ameaça. Mas o tribunal esportivo da Federação Alemã de Futebol flagrou o lance por meio de vídeo e puniu o defensor do Werder com uma multa equivalente a R$ 61 mil.

Além disso, ele foi suspenso por dois jogos. Na prática, ficará afastado por três partidas porque já estava sancionado com um jogo de gancho, por ter acumulado cartões amarelos. Tentando se afastar da zona de rebaixamento no Alemão, o Werder não terá seu zagueiro nas partidas contra Borussia Dortmund, Augsburg e Wolfsburg.