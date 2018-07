Zagueiro do Werder Bremen se transfere para o Monaco

Wolf chegou ao Werder Bremen antes do início da temporada 2011/2012, após passagem pelo Nuremberg, e ficou apenas seis meses no clube. Neste período, disputou apenas uma partida, válida pela Copa da Alemanha. O zagueiro ainda tinha contrato por uma temporada e meia.

O Werder Bremen, que conta no seu elenco com os brasileiros Wesley e Naldo, está em quinto lugar no Campeonato Alemão, com 30 pontos, sete atrás do Bayern de Munique, do Borussia Dortmund e do Schalke 04.