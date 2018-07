Zagueiro do West Ham é preso após agredir policial

LONDRES - O zagueiro James Tomkins, do West Ham e da seleção olímpica da Grã-Bretanha, foi preso no domingo por ter agredido um policial em um clube noturno de Londres. O jogador de 24 anos foi liberado após pagar fiança.

Ele foi preso no bairro de Essex, área leste de Londres, por se envolver em uma confusão no clube, após entrar em campo pelo West Ham na derrota por 3 a 1 para o Manchester United, no sábado.

De acordo com a polícia londrina, ele foi denunciado por ter agredido um policial, por ter resistido à prisão e "por estar bêbado e causando desordem em um lugar público", registraram as autoridades locais. Após ser liberado, sob fiança, Tomkins deverá se apresentar a um tribunal no dia 9 de janeiro.