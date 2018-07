Zagueiro do Wigan é acusado por cusparada na Inglaterra A Federação Inglesa (FA) anunciou nesta segunda-feira que o zagueiro paraguaio Antolin Alcaraz, do Wigan, foi formalmente acusado por ter cuspido no também zagueiro Richar Stearman, do Wolverhampton, na derrota do time dele por 3 a 1, neste domingo, em jogo válido pela 11.ª rodada do Campeonato Inglês.