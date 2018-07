Zagueiro Domingos encerra negociação com Guarani e renova com time do Catar

O Guarani finalmente encerrou a negociação com o zagueiro Domingos. E não se deu bem. Ele renovou o contrato com o Al Kharaitiyat, do Catar, por mais um ano e não tem mais chances de reforçar o time de Campinas (SP) na disputa do Campeonato Brasileiro da Série B.

A diretoria monitorava a situação do jogador desde o fim da Série A2 do Campeonato Paulista e iniciou as conversas mesmo sabendo da dificuldade para concretizar o negócio. De férias, Domingos esteve em Campinas na última sexta-feira, visitou o estádio Brinco de Ouro e almoçou com o técnico Osvaldo Alvarez, o Vadão, o que criou expectativas.

Na ocasião, ele tratou de deixar claro que não passava de um encontro de amigos. Se não tivesse aceitado a renovação, o contrato com o Al Kharaitiyat venceria no fim de junho e ele ficaria livre para negociar com outro time. "Ele passou por aqui pela amizade com Vadão, mas decidiu jogar mais um ano fora", disse o superintendente de futebol Anaílson Neves.

Revelado pelo Santos, Domingos já passou por Grêmio, Juventus-SP, Portuguesa, Bragantino e São Caetano. O último time do zagueiro no Brasil antes de ir para o Catar foi justamente o Guarani, onde foi vice-campeão paulista em 2012 com o clube sendo comandado pelo próprio Vadão.

Genilson, Diego Jussani, Willian Rocha, Ewerton Páscoa, Alef e Léo Rigo são os zagueiros à disposição no momento. Páscoa é o único que não está regularizado, mas o nome deve ser divulgado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF até esta sexta-feira.