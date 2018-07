Zagueiro e capitão Carles Puyol sofre nova contusão no Barcelona

BARCELONA - O Barcelona confirmou nesta quinta-feira que Carles Puyol sofreu nova lesão na perna esquerda. Sem realizar uma previsão sobre o período de afastamento do zagueiro dos gramados, o clube apontou em nota publicada no seu site oficial que a velocidade de sua recuperação vai determinar quando o jogador estará disponível novamente.

De acordo com o Barcelona, os exames médicos confirmaram que "Puyol tem uma contusão na perna esquerda". Por isso, o zagueiro precisou ser substituído aos 12 minutos do segundo tempo da vitória por 4 a 1 sobre o Levante, na última quarta-feira, pela Copa do Rei.

Puyol, de 35 anos, vem sendo assolado por lesões ao longo das últimas duas temporadas. Assim, ela perdeu a condição de titular absoluto da zaga do Barcelona, ao lado de Gerard Piqué. Nesta temporada, ele disputou apenas nove partidas pelo clube.

Líder do Campeonato Espanhol por estar em vantagem nos critérios de desempate em relação ao Atlético de Madrid, o Barcelona volta a entrar em campo no próximo domingo, diante do Málaga, no Camp Nou.