Zagueiro e lateral Danilo Boza se inspira em Sergio Ramos para brilhar no Santos

Um dos reforços do Santos para esta temporada, Danilo Boza já estreou pela equipe contra o Ceará, no último sábado, mas foi apresentado na tarde desta quinta-feira. Em entrevista coletiva, o defensor disse se inspirar em Sergio Ramos. A exemplo do espanhol do Real Madrid, ele também atua como zagueiro e lateral.

"Sempre me inspirei, desde quando comecei a jogar bola, no Sérgio Ramos. Ele começou como lateral e hoje atua como zagueiro. É um dos maiores do mundo. É nele quem me inspiro por ter começado na lateral e ser zagueiro técnico, mas agressivo", explicou o atleta de 23 anos, que veio por empréstimo do Mirassol.

Danilo Boza iniciou sua trajetória profissional no futebol no Mirassol, jogou pelo time B do Braga, de Portugal, e também teve passagens breves por Figueirense e Athletico-PR antes de retornar à equipe do interior paulista para a disputa do último Paulistão. No Santos, ele terá a grande chance de sua carreira.

"É a maior oportunidade da minha carreira. A camisa do Santos é pesada, com grande história e revelações, feras que jogaram aqui. É uma oportunidade única e tenho que saber aproveitar. Com muito trabalho teremos sucesso aqui", resumiu o atleta.

Danilo disse estar à disposição do técnico Fernando Diniz para jogar na zaga ou na lateral. "Tenho que trabalhar e estar preparado para jogar nas duas posições. Treino diariamente assim. Quem decide onde estarei melhor taticamente e tecnicamente é o professor Diniz. Fisicamente também. Meu foco é total no Santos. Espero atuar em alto nível para ajudar a equipe com títulos lá na frente".

Além de Danilo Boza, o Santos também trouxe para essa temporada o lateral-esquerdo Moraes, o meia Vinicius Zanocelo e o atacante Marcos Guilherme, este que já até balançou as redes.