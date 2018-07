Zagueiro Edu Dracena assina por dois anos com o Corinthians

O zagueiro Edu Dracena é oficialmente o mais novo reforço do Corinthians. Nesta quinta-feira, o clube do Parque São Jorge confirmou a chegada do zagueiro e a assinatura de um contrato por dois anos com o jogador. Além disso, marcou a sua apresentação para as 15 horas desta quinta-feira no Itaquerão.

A contratação de Dracena pelo Corinthians era dada como certa nos últimos dias, mas só foi confirmada após o zagueiro passar por uma bateria de exames médicos. O jogador rescindiu o seu contrato com o Santos na semana passada e, por isso, ficou livre para se transferir para o Parque São Jorge de graça.

Dracena, de 33 anos, ficará com a vaga de Anderson Martins, que retornou de empréstimo para o Al-Jaish, do Catar, e deverá formar a dupla de zaga titular com Gil. Com passagens por Cruzeiro e Fenerbahçe, da Turquia, o zagueiro foi campeão da Copa Libertadores em 2011 com o Santos, sendo o capitão do time.

O título continental, aliás, é apenas um dos conquistados por ele durante a sua carreira. Dracena também venceu o Campeonato Mineiro (2003, 2004 e 2006), a Copa do Brasil (2003 e 2010), o Campeonato Brasileiro (2003), o Campeonato Turco (2006-2007), a Supercopa da Turquia (2007-2008), o Campeonato Paulista (2010, 2011 e 2012), e a Recopa Sul-Americana (2012).

A contratação de um zagueiro virou prioridade no Corinthians depois da saída de Anderson Martins. O Corinthians fez a pré-temporada nos Estados Unidos com apenas quatro zagueiros: Gil, Felipe e os garotos Yago e Pedro Henrique - este último deixou a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior para compor a delegação.