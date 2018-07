Zagueiro elogia seleção chilena, mas rejeita apelido de 'geração de ouro'

Às vésperas da estreia do Chile na Copa das Confederações, o zagueiro e lateral Gonzalo Jara fez elogios à seleção do seu país. Mas recusou a ideia de "geração de ouro", apesar do bicampeonato da Copa América, em 2015 e no ano seguinte, na edição especial da Copa América Centenário, disputada nos Estados Unidos.

"Eu não gosto do termo 'geração de ouro', acho exagerado", declarou Jara, nesta sexta-feira, a dois dias da estreia chilena na Rússia - no domingo, enfrentará a seleção de Camarões, em Moscou, pelo Grupo B.

Apesar das presenças de jogadores de destaque, como Alexis Sánchez e Arturo Vidal, Jara acredita que o segredo do sucesso recente da seleção chilena se deve aos bons treinadores que comandaram a equipe, caso de Jorge Sampaoli e Juan Antonio Pizzi - cada um faturou um título da Copa América.

"Tivemos grandes treinadores e acho que esta tem sido o diferencial. Treinadores que nos ensinam como jogador, como compreender o futebol de um jeito diferente", declarou o zagueiro, que também atua como lateral-direito.