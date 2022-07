Zagueiro ex-Santos é preso em partida da Série C do Campeonato Brasileiro

Um fato inusitado marcou a partida entre Ferroviário e Campinense, válida pela 15ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, realizada neste sábado. Pouco antes da bola rolar, três agentes da Polícia Civil entraram no estádio Amigão e deram voz de prisão a Éder Lima, o zagueiro do Ferroviário, que estava no túnel de acesso ao gramado se preparando para o confronto.

O atleta foi detido por falta de pagamento de pensão alimentícia. Após ser encontrado pelos agentes, o zagueiro foi levado ao vestiário para que se trocasse. Posteriormente, foi encaminhado à uma delegacia local. O Ferroviário não se pronunciou de forma oficial sobre o caso.

Aos 36 anos, o zagueiro faz sua temporada de estreia na equipe cearense. Com passagens pelo futebol japonês e pela China, Éder Lima teve uma passagem pelo Santos, clube que defendeu em 2011. No Brasil, soma passagens por clubes como América-MG, Bragantino, Vila Nova e Sampaio Corrêa.

Dentro de campo, a partida terminou com uma vitória do Campinense por 2 a 0. O resultado garantiu a décima sexta posição para a equipe paraibana no torneio,que soma 15 pontos conquistado. O Ferroviário está uma posição acima na tabela, com a mesma pontuação, mas com vantagem nos critérios de desempate.