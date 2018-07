Zagueiro Fabián Noguera comemora estreia com gol pelo Santos

Após três meses apenas treinando, o zagueiro Fabián Noguera marcou um gol em sua estreia com a camisa do Santos, em amistoso contra o Benfica. Apresentado dia 6 de julho, o argentino precisou fazer um recondicionamento físico depois de sofrer uma lesão e ainda não tinha tido nenhuma oportunidade com o técnico Dorival Junior.

"Fiquei muito tempo parado, sem jogar, mas agora já estou pronto. Quando o Dorival precisar, estou à disposição. Tem três meses que estou aqui treinando com o grupo. Tive uma pequena lesão, mas não foi nada", explicou o jogador de 23 anos.

O ex-jogador do Banfield não atuava desde outubro do ano passado, quando teve problemas para renovar com o clube argentino e depois acertou um pré-contrato com a equipe paulista. Sem o lesionado Gustavo Henrique, que só volta a atuar em 2017, Noguera pode começar a ganhar mais espaço na reta final do Campeonato Brasileiro.

NÃO PREOCUPA

Substituído aos 24 minutos do primeiro tempo do amistoso contra o Benfica por conta de uma forte pancada, o volante Renato tranquilizou os torcedores do Santos. "Graças a Deus não foi nada grave. Bati as costas no chão, mas já estou melhor. Obrigado pela preocupação de todos", disse em sua conta no Twitter.

Desta forma, o experiente meio-campista está liberado para atuar no clássico contra o São Paulo, na próxima quinta-feira, no Pacaembu, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.