Zagueiro Fabrício assina e faz 1º treino no Fluminense

Fabrício, inclusive, participou do seu primeiro treinamento pelo Fluminense na manhã desta quinta-feira, nas Laranjeiras, ao lado do restante do elenco. E o zagueiro será apresentado e dará a sua primeira entrevista coletiva como jogador no clube ainda nesta quinta, na sala de imprensa Nelson Rodrigues.

O jogador, de 24 anos, iniciou a sua carreira no Flamengo e também teve passagens por Paraná, Hoffenheim (Alemanha), Palmeiras, Cruzeiro, Atlético Paranaense, Vasco e Vitória. No seu currículo, constam os títulos do Campeonato Brasileiro de 2009, do Campeonato Mineiro de 2011 e do Campeonato Baiano de 2013.

Inicialmente, Fabrício chega ao Fluminense como uma opção para os titulares Elivélton e Gum. O clube das Laranjeiras também conta com os zagueiros Leandro Euzébio e Wellington Carvalho no seu elenco e está em negociações adiantadas para se reforçar com Henrique, atualmente no Bordeaux, da França.