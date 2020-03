Zagueiro Felipe Aguilar deixa Santos e pode acertar com o Athletico-PR

A diretoria do Santos confirmou nesta terça-feira a saída do zagueiro Felipe Aguilar, que está perto de acertar com o Athletico Paranaense. O jogador da Colômbia seria um dos pedidos do técnico Dorival Junior para a sequência da temporada do time de Curitiba.

"O ciclo do zagueiro Felipe Aguilar no Santos FC chegou ao fim nesta terça-feira. Agradecemos ao atleta por esse período, pela sua seriedade e seu profissionalismo e pelas grandes amizades que criou nesse tempo. Boa sorte nos seus próximos desafios, Aguilar. Tamo junto!", anunciou o Santos, pelas redes sociais.

Também pelas redes, Aguilar se despediu do clube paulista. "Primeiramente eu quero agradecer a Deus por ter me permitido viver uma experiência de muito aprendizagem e crescimento pessoal na minha carreira como esportista e ser humano. Foi um grande orgulho para mim jogar em um dos clube mais históricos do mundo, o clube do Rei Pelé", afirmou.

Ele agradeceu o apoio dos jogadores, da comissão técnica e da diretoria santista. "Cada experiência, cada jogo, cada situação foi incrível e fico sempre com as coisas positivas. Futebol é assim, quem escreve sempre trabalhou, se esforçou e quis o melhor para o Santos. Como todo na vida com acertos e erros, mas com a convicção e a tranquilidade de sempre ter entregado o melhor de mim."

Contratado em janeiro de 2019, Aguilar disputou 39 jogos e marcou um gol com a camisa santista. O jogador de 27 anos teve bons e maus momentos no clube, sob o comando de Jorge Sampaoli. Ele teve atuação irregular no Paulistão do ano passado, mas mostrou evolução ao longo do Brasileirão. A ponto de começar a ser convocado para a seleção colombiana.