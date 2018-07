Felipe assina e é confirmado como reforço do Porto

Depois de se despedir do Corinthians no último domingo, quando defendeu a equipe na derrota por 1 a 0 para o Palmeiras, no Allianz Parque, o zagueiro Felipe foi oficializado nesta quarta-feira como novo reforço do Porto. O jogador de 27 anos assinou um acordo de cinco anos com o clube português e já chegou valorizado, com uma cláusula de rescisão contratual de 50 milhões de euros.

Campeão brasileiro pelo Corinthians no ano passado, Felipe não escondeu a alegria com a nova oportunidade que terá em sua carreira, agora realizando o sonho de jogar no futebol europeu.

"Tinha o objetivo de jogar na Europa e, graças a Deus, consegui concretizá-lo. É um privilégio poder vestir esta camisa e estou mega feliz. Agora quero corresponder a todas as expectativas. Acompanho o Porto há algum tempo, um clube que tem uma grande tradição e uma história muito bonita. Conheço jogadores brasileiros que tiveram muito sucesso no Porto e estou aqui para corresponder da mesma forma", afirmou Felipe, em entrevista concedida ao site oficial e ao canal de TV do clube.

Após se firmar como parceiro de Gil na zaga corintiana no ano passado, Felipe se tornou o principal nome da defesa da equipe alvinegra nesta temporada depois da ida do companheiro para o futebol chinês. E agora espera voltar a exibir as qualidades que ele próprio enumerou em sua chegada ao Porto, assim como promete muita raça para poder triunfar pelo time português.

"Tenho boa velocidade, boa impulsão e essas são características importantes. Dentro do campo entrego-me por completo e dou o meu sangue se for preciso", destacou o zagueiro, que ainda revelou que pretende voltar a vestir o número 28, usado por ele no Corinthians.