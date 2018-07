Zagueiro francês é afastado do Valencia

SÃO PAULO - Após fazer declarações ofensivas contra seus companheiros, o técnico do Valencia, Miroslav Djukic afastou o zagueiro Adil Rami, da partida contra o Granada, que acontecerá nesta quarta-feira, pelo Campeonato Espanhol.

Em entrevista dada à rádio Cadena Ser, o defensor, titular também da seleção francesa criticou o seu treinador e também os seus companheiros de clube.

"Não falo de Djukic. É o chefe do barco, mas veremos onde estaremos no fim da temporada. Minha relação com ele não é boa", apontou Rami, que na entrevista, também criticou seus companheiros, dizendo que no vestiário "não há mais jogadores que falam na cara" depois das saídas de David Albelda, Tino Costa e Roberto Soldado.

Após as declarações, o Valencia lançou um comunicado oficial em seu site onde confirma o afastamento do zagueiro da partida contra o Granada. Para o seu lugar, Djukic convocou o volante Oriol Romeu, jogador emprestado pelo Chelsea.