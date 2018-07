Zagueiro francês Varane é cortado por lesão e fica fora da Eurocopa

O zagueiro Raphael Varane, do Real Madrid, vai mesmo ficar fora da Eurocopa. O defensor francês foi oficialmente cortado da delegação que disputará a competição em casa a partir do dia 10 de junho. Para o lugar dele, o técnico Didier Deschamps chamou o zagueiro Adil Rami, do Sevilla.

Varane sofreu uma lesão na coxa durante treinamento do Real Madrid. O corte na Eurocopa deixa claro que ele também está fora da final da Liga dos Campeões da Europa contra o Atlético de Madrid, no próximo sábado.

Na segunda, Deschamps já havia incluído o nome de Rami na lista de reservas da seleção francesa para a Eurocopa, numa precaução exatamente para o caso de Varane ser vetado. Nesta terça, o Real informou que os exames confirmaram a lesão que o impediria de jogar a competição continental entre seleções. Varane é titular absoluto da França.

Um dos destaques do Sevilla, que conquistou o título da Liga Europa nesta temporada, Rami já disputou 26 partidas pela seleção francesa, mas não entra em campo desde que a sua equipe perdeu um amistoso por 3 a 0 para o Brasil em 2013, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, às vésperas do início da Copa das Confederações.