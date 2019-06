Gabriel elogia momento vivido pelo Botafogo após chegada de Barroca

Atleta mais escalado pelo técnico Eduardo Barroca no Botafogo, o zagueiro Gabriel comentou sobre a boa fase vivida pelo time carioca em 2019 e exaltou a chegada do comandante, em entrevista coletiva na tarde desta terça-feira, no Engenhão.

"Ele (Barroca) é um treinador jovem, mas com ideias de jogo fantásticas. O Botafogo fica muito com a posse de bola, é muito agressivo com a marcação. É um futebol muito corajoso, uma filosofia que é muito bem-vinda", afirmou o zagueiro, presente em todas as dez partidas, sem ser substituído uma vez sequer, sob o comando do técnico que substituiu Zé Ricardo, demitido após a eliminação na Copa do Brasil para o Juventude.

"A chegada do Barroca foi de muita alegria, não que o Zé Ricardo merecesse sair, mas é mais um bom treinador jovem que recebe uma oportunidade", acrescentou o defensor, que tem formado uma boa dupla com o argentino Joel Carli na defesa do clube alvinegro - até o momento, o time carioca sofreu apenas seis gols no Brasileirão.

E o próximo compromisso do Botafogo é nesta quarta-feira, contra o Grêmio, às 19h15, em jogo válido pela nona rodada da competição nacional. Com 15 pontos e ocupando a quarta colocação na tabela, o time de General Severiano deve contar com a empolgação da torcida, que movimentou as bilheterias do Engenhão, local do jogo, à procura de ingressos na tarde desta terça-feira.

"No (estádio) Nilton Santos, a atmosfera é outra. A gente sabe que quando o torcedor joga junto facilita o trabalho em campo. O Botafogo é ainda mais forte em casa. Então, ficamos felizes com essa mobilização dos torcedores para o jogo", afirmou o zagueiro.

O clube carioca está com 100% de aproveitamento em partidas no Rio pelo Campeonato Brasileiro deste ano - derrotou Bahia (3 a 2), Fortaleza (1 a 0) e Vasco (1 a 0). O Botafogo só mandou uma partida fora da capital fluminense, contra o Palmeiras, cuja derrota por 1 a 0, sofreu pedido de impugnação dos cariocas junto ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), por suposta irregularidade no uso do VAR.

Na tarde desta terça-feira, o Pleno do STJD marcou o julgamento da questão para a próxima terça-feira, dia 18, em sessão itinerante agendada para ocorrer em Salvador, a partir das 10h30.