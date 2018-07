Zagueiro Gabriel sofre lesão em treino e deve desfalcar Grêmio no domingo

SALVADOR - O técnico Renato Gaúcho ganhou um problema de última hora no Grêmio para o duelo deste sábado diante do Vitória. O zagueiro Gabriel sofreu uma lesão no treinamento desta sexta-feira e deve ficar de fora da partida no Barradão, pela 23.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O que era para ser um descontraído trabalho recreativo acabou ocasionando a lesão de Gabriel, que sentiu um problema no joelho em uma dividida. O jogador ainda será avaliado pelo departamento médico e sua presença na partida só deverá ser decidida no sábado, mas a tendência é que ele fique de fora.

Sem Gabriel, Renato Gaúcho deve escalar Saimon, que foi para Salvador nesta sexta, já que tratava um problema no ombro em Porto Alegre. Se preferir alterar o esquema do 3-5-2 para o 4-4-2, o treinador pode promover a entrada de Elano, que marcou o gol do empate por 1 a 1 contra o Santos na quarta.

Outro que é dúvida para o duelo de sábado é o lateral Pará. Ele ainda se recupera de um problema no tornozelo direito, ficou fazendo tratamento no hotel nesta sexta e deverá ser avaliado momentos antes do apito inicial para saber se joga. Caso não tenha condição, deverá dar lugar a Moisés. O volante Ramiro é a outra opção.